В Дагестане убили двух подозреваемых в нападении на полицейского

В Бабаюртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов убили в перестрелке двух мужчин, которых подозревают в нападении на полицейского. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

Машину подозреваемых, как отмечается, остановили для проверки около села Качалай. Мужчины начали стрелять и были убиты ответным огнем. Их имена не приводятся.

По неподтвержденным данным, у них нашли табельный пистолет полицейского, которого убили 30 сентября в Кизлярском районе республики. Автомобиль полицейского затем нашли сожженным.