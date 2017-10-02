В Дагестане убили двух подозреваемых в нападении на полицейского

ТАСС
05:35, 2 октября 2017
Требует подтверждения

В Бабаюртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов убили в перестрелке двух мужчин, которых подозревают в нападении на полицейского. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

Машину подозреваемых, как отмечается, остановили для проверки около села Качалай. Мужчины начали стрелять и были убиты ответным огнем. Их имена не приводятся.

По неподтвержденным данным, у них нашли табельный пистолет полицейского, которого убили 30 сентября в Кизлярском районе республики. Автомобиль полицейского затем нашли сожженным.

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