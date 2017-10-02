ЦБ отозвал лицензию у банка, находящегося под санкциями из-за связей с Сирией

Банк России
07:13, 2 октября 2017
Надежный источник

ЦБ объявил об отзыве лицензии у московского Темпбанка, находящегося в санкционном списке США из-за связей с Сирией и Ираном.

Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, говорится в заявлении регулятора. «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных „неработающих“ активов», — сообщил ЦБ.

Временная администрация, введенная в Темпбанке в апреле 2017 года, изучив финансовое положение кредитной организации, обнаружила, что банк полностью утратил капитал.

Темпбанк был участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка получат компенсации в установленном порядке.

По величине активов, говорится в сообщении ЦБ, Темпбанк по состоянию на 1 сентября занимал 174 место в России.

Банк России неоднократно применял в отношении ПАО МАБ «Темпбанк» меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

Банк России
Темпбанк, сотрудничающий с Сирией и Ираном, был включен в санкционный список США в 2014 году. Под американские санкции также попал председатель правления этой кредитной организации Михаил Гаглоев. По данным российских СМИ, в Темпбанке, в частности, были открыты корреспондентские счета ЦБ Ирана и Сирии.
«Интерфакс», сообщая в апреле 2017 года о введении временной администрации в Темпбанке, утверждал, что это первый случай применения такое меры в отношении российского банка, на который наложены иностранные санкции.

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