ЦБ отозвал лицензию у банка, находящегося под санкциями из-за связей с Сирией

ЦБ объявил об отзыве лицензии у московского Темпбанка, находящегося в санкционном списке США из-за связей с Сирией и Ираном.

Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, говорится в заявлении регулятора. «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных „неработающих“ активов», — сообщил ЦБ.

Временная администрация, введенная в Темпбанке в апреле 2017 года, изучив финансовое положение кредитной организации, обнаружила, что банк полностью утратил капитал.

Темпбанк был участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка получат компенсации в установленном порядке.

По величине активов, говорится в сообщении ЦБ, Темпбанк по состоянию на 1 сентября занимал 174 место в России.