ЦБ отозвал лицензию у банка, находящегося под санкциями из-за связей с Сирией
ЦБ объявил об отзыве лицензии у московского Темпбанка, находящегося в санкционном списке США из-за связей с Сирией и Ираном.
Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, говорится в заявлении регулятора. «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных „неработающих“ активов», — сообщил ЦБ.
Временная администрация, введенная в Темпбанке в апреле 2017 года, изучив финансовое положение кредитной организации, обнаружила, что банк полностью утратил капитал.
Темпбанк был участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка получат компенсации в установленном порядке.
По величине активов, говорится в сообщении ЦБ, Темпбанк по состоянию на 1 сентября занимал 174 место в России.
Банк России неоднократно применял в отношении ПАО МАБ «Темпбанк» меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.