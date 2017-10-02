The Bell пересказал секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева

Издание The Bell рассказало, какие показания дал генерал ФСБ Олег Феоктистов на закрытом заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Как сообщает The Bell со ссылкой на два источника, Феоктистов на суде утверждал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин после возвращения с саммита БРИКС в индийском штате Гоа осенью 2016 года рассказал, будто Улюкаев попросил взятку в два миллиона долларов.

«Феоктистов в ответ объяснил Сечину, что тот должен проявить свою гражданскую позицию и помочь поймать коррупционера», — пересказывает The Bell показания Феоктистова. По словам генерала, Игоря Сечина не смутила необходимость носить под одеждой прослушивающее устройство.

Олег Феоктистов давал показания 20 сентября. Заседание было закрыто для журналистов.