The Bell пересказал секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева

The Bell
18:25, 2 октября 2017
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Издание The Bell рассказало, какие показания дал генерал ФСБ Олег Феоктистов на закрытом заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Как сообщает The Bell со ссылкой на два источника, Феоктистов на суде утверждал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин после возвращения с саммита БРИКС в индийском штате Гоа осенью 2016 года рассказал, будто Улюкаев попросил взятку в два миллиона долларов.

«Феоктистов в ответ объяснил Сечину, что тот должен проявить свою гражданскую позицию и помочь поймать коррупционера», — пересказывает The Bell показания Феоктистова. По словам генерала, Игоря Сечина не смутила необходимость носить под одеждой прослушивающее устройство.

Олег Феоктистов давал показания 20 сентября. Заседание было закрыто для журналистов.

Генерал ФСБ Олег Феоктистов возглавлял службу безопасности «Роснефти», причем, по сведения «Новой газеты», он оставался на службе. По данным этой же газеты, именно Феоктистов был инициатором дела против Улюкаева. Сам Улюкаев говорил, что Сечин и Феоктистов устроили против него провокацию. По версии обвинения, взятку Улюкаев требовал, показав Сечину два пальца.
Феоктистов проработал в «Роснефти» полгода. Он ушел весной 2017 года. «Коммерсант» писал, что ему обещали высокий пост в спецслужбе, но в итоге он его не получил.

Подробнее о взятке Улюкаеву

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