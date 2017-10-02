Суд отклонил иск вдовы племянника Николая II к создателям «Матильды»

«Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 года. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснила объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск был подан с нарушениями норм Гражданского процессуального кодекса РФ.

Октябрьский районный суд Петербурга не принял к производству иск, поданный вдовой племянника императора Николая II Ольгой Куликовской-Романовой к создателям фильма «Матильда».

Тем не менее в суде не исключают, что уточнения к иску могли быть направлены и 30 сентября, поэтому «решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд».

Ольга Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к создателям фильма «Матильда» в августе 2017 года. Представителем истца по доверенности в заявлении была указана депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

В судебном иске и досудебной претензии о защите авторских прав, направленной Куликовской-Романовой создателям «Матильды», она просила отказаться от демонстрации фильма.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против «Матильды» более года ведет депутата Госдумы Наталья Поклонская. Она уверяет, что получает многочисленные обращения от верующих, что фильм о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет их чувства.

«Матильда» выйдет в широкий прокат 26 октября.