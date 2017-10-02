Суд отклонил иск вдовы племянника Николая II к создателям «Матильды»
Октябрьский районный суд Петербурга не принял к производству иск, поданный вдовой племянника императора Николая II Ольгой Куликовской-Романовой к создателям фильма «Матильда».
Как пояснила объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск был подан с нарушениями норм Гражданского процессуального кодекса РФ.
«Срок для устранения недостатков был установлен до 30 сентября 2017 года. На сегодняшний день судом не получено каких-либо документов, позволяющих принять иск к производству», — сообщили в пресс-службе.
Тем не менее в суде не исключают, что уточнения к иску могли быть направлены и 30 сентября, поэтому «решение о дальнейшем движении искового заявления будет принято судом после истечения разумного срока, необходимого для поступления документов в суд».