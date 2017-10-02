ФСБ отчиталась о задержании сторонников ИГ в московском регионе. Они готовили теракты

Сотрудники ФСБ задержали группу сторонников «Исламского государства» в Московском регионе. Как утверждается в сообщении спецслужбы, задержанные готовили теракты в местах массового скопления людей.

Задержания прошли 30 сентября, При обысках оперативники нашли две самодельных бомбы, два пистолета ПМ, две гранаты и компоненты для изготовления взрывчатки. Где именно проходили аресты и сколько людей задержали, в ФСБ не сообщают.

Спецслужба не раскрывает также никаких деталей о готовившихся терактах.

По данным ФСБ, среди задержанных есть граждане России из северокавказских республик, которыми руководили из-за рубежа.