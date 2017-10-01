В Москве умер командир бригады морской пехоты, получивший ранение в Сирии

РБК
14:50, 1 октября 2017
Требует подтверждения

В московском госпитале имени Бурденко умер полковник Валерий Федянин, командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Его сослуживцы сообщили в соцсетях, что Федянин получил ранение в Сирии. Информацию о смерти полковника подтвердили источники РБК и радиостанции «Говорит Москва».

Имя Федянина упоминало издание Deita.ru в заметке о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, попавшего под минометный обстрел в Сирии. По данным издания, Федянин «серьезно пострадал» во время этого обстрела. Однако Deita.ru указывало, что Федянин служил в бригаде морской пехоты, базирующейся во Владивостоке, а не на Северном флоте.

Министерство обороны официально смерть Федянина не подтверждало.

РБК
Генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины во время наступления на сирийский город Дейр-эз-Зор. Министерство обороны РФ рассказало, что генерал находился на командном пункте сирийской армии, где участвовал в руководстве операцией по освобождению города от террористов.
За время российской операции в Сирии, по официальным данным, погибли около 40 военнослужащих вооруженных сил РФ. Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о гибели в Сирии российских наемников, которых завербовала частная военная компания «Вагнер».
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