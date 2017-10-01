В Москве умер командир бригады морской пехоты, получивший ранение в Сирии

В московском госпитале имени Бурденко умер полковник Валерий Федянин, командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Его сослуживцы сообщили в соцсетях, что Федянин получил ранение в Сирии. Информацию о смерти полковника подтвердили источники РБК и радиостанции «Говорит Москва».

Имя Федянина упоминало издание Deita.ru в заметке о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, попавшего под минометный обстрел в Сирии. По данным издания, Федянин «серьезно пострадал» во время этого обстрела. Однако Deita.ru указывало, что Федянин служил в бригаде морской пехоты, базирующейся во Владивостоке, а не на Северном флоте.