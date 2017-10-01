В гостинице «Москва» произошел пожар

Обновление: К 19:50 мск возгорание в гостинице «Москва» было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Очаг возгорания, по данным МЧС, находился в вытяжке на техническом этаже здания.

В центре Москвы произошел пожар в гостинице «Москва». Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

По данным агентства «Интерфакс», из отеля эвакуировали более 500 человек. Источник агентства рассказал, что пожар возник в системе вентиляции на техническом этаже гостиницы.

На улице Охотный ряд было ограничено движение автомобилей и перекрыты пешеходные зоны.