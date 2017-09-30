В Гетеборге на марше неонацистов задержали несколько десятков человек

В шведском городе Гетеборг на марше неонацистов задержали не менее трех десятков человек, сообщает Reuters.

По данным местного издания Nya Dagbladet, всего в шествии участвовали 700-800 человек. Во время демонстрации начались столкновения между неонацистами, антифашистами и полицейскими. Демонстранты и их противники использовали камни и другие предметы.

Накануне марша полиция провела аресты и задержания в Гетеборге и других городах. В частности, в аэропорту Гетеборга были задержаны иностранцы, у которых в багаже нашли ножи.