В Дагестане убит полицейский. Его автомобиль угнали и сожгли

В Дагестане в Кизлярском районе убили полицейского, сообщает «Интерфакс»

Источник агентства сообщил, что убийцы угнали автомобиль сотрудника полиции, а потом сожгли в соседнем районе. Пистолет полицейского они похитили.

Подробности убийства не сообщаются. Неизвестно даже, где именно произошло убийство. Имя убитого также не называется.