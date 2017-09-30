В Дагестане убит полицейский. Его автомобиль угнали и сожгли

Интерфакс
13:23, 30 сентября 2017
Требует подтверждения

В Дагестане в Кизлярском районе убили полицейского, сообщает «Интерфакс»

Источник агентства сообщил, что убийцы угнали автомобиль сотрудника полиции, а потом сожгли в соседнем районе. Пистолет полицейского они похитили.

Подробности убийства не сообщаются. Неизвестно даже, где именно произошло убийство. Имя убитого также не называется.

«Автомобиль найденного убитым участкового уполномоченного полиции в Кизлярском районе обнаружили в соседнем Бабаюртовском районе», — рассказал источник.

Интерфакс
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