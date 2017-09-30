Из-за падения пассажирки с трапа самолета задержан сотрудник Пулково

СК РФ
16:52, 30 сентября 2017
Надежный источник

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника аэропорта Пулково. Он отвечал за ремонт трапа, с которого 28 сентября упала пассажирка с ребенком.

Какую меру пресечения выберут задержанному, пока неизвестно.

Как выяснили следователи, трап, с которого упали женщина и ребенок, много раз ремонтировался сотрудниками обслуживающей аэропорт компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, поэтому они задержали начальника участка механических работ фирмы.

Также, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

СК РФ
Женщина и ребенок, упавшие при выходе из самолета с трехметровой высоты, были госпитализированы. Полуторогодовалая девочка находится в тяжелом состоянии.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Власть зеленеет, Тиньков прощает, Пелевин прячется
29 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме