Из-за падения пассажирки с трапа самолета задержан сотрудник Пулково
В Санкт-Петербурге задержали сотрудника аэропорта Пулково. Он отвечал за ремонт трапа, с которого 28 сентября упала пассажирка с ребенком.
Какую меру пресечения выберут задержанному, пока неизвестно.
Как выяснили следователи, трап, с которого упали женщина и ребенок, много раз ремонтировался сотрудниками обслуживающей аэропорт компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, поэтому они задержали начальника участка механических работ фирмы.
Также, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).