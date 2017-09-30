Из-за падения пассажирки с трапа самолета задержан сотрудник Пулково

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника аэропорта Пулково. Он отвечал за ремонт трапа, с которого 28 сентября упала пассажирка с ребенком.

Какую меру пресечения выберут задержанному, пока неизвестно.

Как выяснили следователи, трап, с которого упали женщина и ребенок, много раз ремонтировался сотрудниками обслуживающей аэропорт компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, поэтому они задержали начальника участка механических работ фирмы.