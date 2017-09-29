Власти Свердловской области признали законным изъятие приемных детей у женщины, удалившей грудь

Юлия Савиновски
10:58, 29 сентября 2017
Надежный источник

Министерство социальной политики Свердловской области признало законным изъятие приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, удалившей грудь. Об этом говорится в ответе министерства Савиновских, опубликованном в ее фейсбуке.

В документе сообщается, что нарушений в действиях сотрудников районного управления соцзащиты, принявших решение об изъятии детей, не выявлено.

По закону, указало региональное министерство соцполитики, опекуны могут быть освобождены от исполнения обязанностей «в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна».

«Такие противоречия были установлены органами опеки и попечительства, что стало причиной изъятия детей из вашей семьи», — поясняется в документе.

В министерстве соцполитики напомнили, что решение органов опеки о прекращении исполнения опекуном своих обязанностей может быть оспорено в судебном порядке.

потрясающе.

Опубликовано Юлией Савиновских 28 сентября 2017 г.
Органы опеки забрали двоих приемных детей у Юлии Савиновских и ее мужа в конце августа. Савиновских связала это решение с тем, что некоторое время назад сделала операцию по удалению груди. По словам женщины, после трех родов и грудного вскармливания у нее был седьмой размер груди, что доставляло ей как физические, так и моральные страдания.
Савиновских пыталась добиться отмены решение органов опеки в разных инстанциях, в том числе в суде. 21 сентября стало известно, что Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отклонил ее иск.
Управление СК по Свердловской области начало доследственную проверку по факту изъятия приемных детей, которая, по состоянию на конец сентября, не завершена.
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