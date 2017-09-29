Власти Свердловской области признали законным изъятие приемных детей у женщины, удалившей грудь

Министерство социальной политики Свердловской области признало законным изъятие приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, удалившей грудь. Об этом говорится в ответе министерства Савиновских, опубликованном в ее фейсбуке.

В документе сообщается, что нарушений в действиях сотрудников районного управления соцзащиты, принявших решение об изъятии детей, не выявлено.

По закону, указало региональное министерство соцполитики, опекуны могут быть освобождены от исполнения обязанностей «в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна».

«Такие противоречия были установлены органами опеки и попечительства, что стало причиной изъятия детей из вашей семьи», — поясняется в документе.

В министерстве соцполитики напомнили, что решение органов опеки о прекращении исполнения опекуном своих обязанностей может быть оспорено в судебном порядке.