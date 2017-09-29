Путин уволил губернатора Красноярского края

Толоконский еще 27 сентября объявил подчиненным, что уходит в отставку. Указ подписан с формулировкой «по собственному желанию».

Срок полномочий Толоконского истекал в 2019 году, ему 64 года.

Сменившему его Уссу 62 года. В 2002 году он уже выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края: Усс вышел во второй тур и проиграл Александру Хлопонину.

Толоконский стал четвертым губернатором, которого Путин отправил в отставку за пять дней с 25 сентября. О предстоящем сложении полномочий также объявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.