Глава полиции Камчатки задержан по делу о незаконном расходовании бюджетных средств

Интерфакс
05:04, 29 сентября 2017
Надежный источник

Начальник главного управления МВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по подозрению в незаконном расходовании бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, добавив, что Сидоренко отстранен от должности.

Факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю, рассказала Волк, были выявлены управлением собственной безопасности МВД в апреле 2016 года. Речь, в частности, идет о нарушениях при строительстве одного из объектов камчатского УМВД.

Уголовное дело, в рамках которого задержан глава полиции Камчатки, возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 1и 3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ, сообщила Волк.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в свою очередь, сообщила ТАСС, что следователи намерены просить суд арестовать Сидоренко.

Александр Сидоренко занял пост начальника УМВД Камчатского края в январе 2011 года, до этого он с 2002 года возглавлял управление уголовного розыска МВД по Коми, а также был исполняющим обязанности начальника криминальной милиции этой республики.
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