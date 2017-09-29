Гендиректору и главному бухгалтеру «ВИМ-Авиа» предъявили обвинения в мошенничестве

Генеральному директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Кочнева Михаил Воронин.

Александр Кочнев был задержан 28 сентября после допроса в СК по делу о мошенничестве, возбужденном в связи с задержкой рейсов «ВИМ-Авиа». Следствие считает, что авиакомпания знала о нехватке средств на топливо для осуществления полетов, но все равно продавала пассажирам билеты.

Также обвинение в мошенничестве предъявлены главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой, сообщила ее адвокат Екатерина Павловская.