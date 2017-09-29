Гендиректору и главному бухгалтеру «ВИМ-Авиа» предъявили обвинения в мошенничестве
Генеральному директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Кочнева Михаил Воронин.
Александр Кочнев был задержан 28 сентября после допроса в СК по делу о мошенничестве, возбужденном в связи с задержкой рейсов «ВИМ-Авиа». Следствие считает, что авиакомпания знала о нехватке средств на топливо для осуществления полетов, но все равно продавала пассажирам билеты.
Также обвинение в мошенничестве предъявлены главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой, сообщила ее адвокат Екатерина Павловская.
Уголовное дело о мошенничестве в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» было возбуждено 25 сентября.
Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы в конце сентября покинули Россию. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что следствие намерено объявить Мурсекаевых в международный розыск.
«ВИМ-Авиа» начала массово задерживать рейсы 23 сентября. Росавиация объяснила задержку рейсов задолженностью авиакомпании перед поставщиками топлива и аэропортами. Сумма долга — около одного миллиарда рублей.
Минтранс объявил, что фактически деятельность «ВИМ-Авиа» прекращена, окончательно полеты остановят с 16 октября.
Пассажиров «ВИМ-Авиа», в том числе купивших билеты на чартерные рейсы, помогут перевезти другие авиакомпании.
По предварительным данным, «ВИМ-Авиа» продала около 190 тысяч билетов с датой вылета в ближайшие несколько недель как на регулярные, так и на чартерные рейсы.