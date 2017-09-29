Дуров пообещал обеспечить пользователям в России и Иране защищенный доступ в Telegram

Telegram продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена информацией, в том числе в России и Иране, написал в своем телеграм-канале руководитель мессенджера Павел Дуров.

«Нам все равно, что некоторые страны выдвигают против нас обвинения из-за того, что мы защищаем конфиденциальность наших пользователей. Мы всегда готовы разорвать как личные, так и деловые связи с такими местами, чтобы у них не было рычага давления на нас», — написал он.

Дуров отметил, что ни в России, ни в Иране Telegram не представлен как юридическое лицо. Последняя связь с Россией с этой точки зрения, заявил Дуров, была разорвана в июле 2017 года, когда мессенджер прекратил сотрудничество с ООО «Телеграф» из Санкт-Петербурга, обеспечивавшим защиту Telegram от спама.

Он также подчеркнул, что власти Ирана и России, ограничивая свободу ведения бизнеса, больше вредят экономике собственных стран. За последние годы, отметил руководитель Telegram, свои офисы по развитию закрыли Google, Oracle и Microsoft, а их примеру последовали менее крупные компании.

Дуров выразил надежду на то, что однажды Россия и Иран достигнут такого состояния, что Telegram и другие IT-компании «смогут открыть там офисы». «До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям из тех мест, где уважают свободы», — заявил он.