Закрытый показ «Матильды» для депутатов проведут в ГУМе. В Госдуме отказались показывать фильм до премьеры

Закрытый показ фильма Алексея Учителя для представителей комитета Госдумы по культуре устроят в кинотеатре в ГУМе, сообщает РБК со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Показ, с инициативой которого выступила зампред комитета по культуре Елена Драпеко, пройдет 28 сентября.

В Госдуме «Матильду» планируют показать 26 октября — в день официальной премьеры.

Драпеко, сообщало РБК, предложила устроить показ фильма в Госдуме раньше, но ее идею не поддержали. Тогда было решено провести спецпоказ за пределами здания нижней палаты парламента.