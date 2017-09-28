Закрытый показ «Матильды» для депутатов проведут в ГУМе. В Госдуме отказались показывать фильм до премьеры
Закрытый показ фильма Алексея Учителя для представителей комитета Госдумы по культуре устроят в кинотеатре в ГУМе, сообщает РБК со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
Показ, с инициативой которого выступила зампред комитета по культуре Елена Драпеко, пройдет 28 сентября.
В Госдуме «Матильду» планируют показать 26 октября — в день официальной премьеры.
Драпеко, сообщало РБК, предложила устроить показ фильма в Госдуме раньше, но ее идею не поддержали. Тогда было решено провести спецпоказ за пределами здания нижней палаты парламента.
«Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — пояснила Драпеко.
Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II.
Кампанию против «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она заявляет, что получает многочисленные жалобы от верующих на то, что фильм, рассказывающий о любовной истории Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет их чувства.
В начале 2017 года активисты движения «Христианское государство» разослали в кинотеатры письма с требованием не показывать «Матильду», пригрозив поджогами.
В сентябре лидер «Христианского государства» Александр Калинин был арестован по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда».