«Ведомости»: Из-за программы «Моя улица» в центре Москвы может ухудшиться качество связи

Программа «Моя улица», проводимая в Москве, может привести к сокращению базовых станций в центре города и, как следствие, ухудшению качества сотовой связи, пишут «Ведомости».

Как стало известно изданию, департамент ЖКХ Москвы поручил «Моссвету» и Объединенной энергетической компании (ОЭК) к 3 октября «проработать вопрос» о расторжении договоров аренды опор наружного освещения для размещения телекоммуникационного оборудования.

В письме департамента ЖКХ указывается, что расторгать договоры надо с учетом необходимости демонтажа оборудования по программе «Моя улица» в Центральном административном округе.

Существование такого письма подтвердили источники издания в мэрии и двух сотовых операторах.

Как пояснили собеседники издания, в рамках «Моей улицы» планируется, в числе прочего, частично изменить опоры освещения, понизив их высотность и установив исторические фонари. Кроме того, рассказал источник издания, часть опор подвинут, чтобы они не выбивались из общей концепции. Речь, подчеркнули они, идет о чисто эстетических требованиях.

В департаменте информационных технологий мэрии сообщили, в ЦАО около 100 опор, на которых размещено примерно 300 базовых станций. Отказ от размещения базовых станций на столбах двойного назначения, указала представитель департамента Елена Новикова, может отбросить Москву на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия.

Представители «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Мегафона», МТС и Tele2 также заявили, что отказ от размещения базовых станций на столбах освещения в центре Москвы негативно скажется на качестве связи.