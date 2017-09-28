Mitsubishi отзывает в России более 100 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

Компания Mitsubishi объявила об отзыве в России более 108 тысяч автомобилей Galant и Pajero, а также электромобилей i MiEV, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 63154 автомобилей Mitsubishi Galant и Pajero, проданных на российском рынке с ноября 2006 года по февраль 2016 года. Кроме того, отзываются 44917 автомобилей Mitsubishi i-MiEV и Pajero, реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013 года.

Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.

В рамках программы отзыва в дилерских центрах будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.