Mitsubishi отзывает в России более 100 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
Компания Mitsubishi объявила об отзыве в России более 108 тысяч автомобилей Galant и Pajero, а также электромобилей i MiEV, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 63154 автомобилей Mitsubishi Galant и Pajero, проданных на российском рынке с ноября 2006 года по февраль 2016 года. Кроме того, отзываются 44917 автомобилей Mitsubishi i-MiEV и Pajero, реализованные с апреля 2007 года по октябрь 2013 года.
Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.
В рамках программы отзыва в дилерских центрах будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
В мае 2016 года Mitsubishi из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности отозвала в России более 141 тысячи автомобилей Lancer. По числу автомобилей это был один из крупнейших отзывов на российском рынке.