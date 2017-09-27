«Вырыпаеву не даем больше. Он же не хочет». Министр культуры пообещал не финансировать проекты режиссера

Дождь
07:52, 27 сентября 2017
Надежный источник

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал открытое письмо режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева, призвавшего деятелей культуры, осудивших арест Кирилла Серебренникова, прекратить поддерживать власть и «получать дотации министерства культуры».

Мединский, участвовавший в дебатах с писателем Дмитрием Быковым на телеканале «Дождь», с улыбкой заявил: «Пометил себе, что Вырыпаеву не даем, не даем больше. Он же не хочет». Дмитрий Быков иронически отметил: «Как он это переживет?»

По данным из открытых источников, Вырыпаев как минимум за последние три года финансирование Минкультуры на свои проекты не получал.

Режиссер Кирилл Серебренников в конце августа был отправлен под домашний арест в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия», одним из основателей которой он является.
За Серебренникова поручились несколько десятков деятелей культуры, прося избрать ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Суд, тем не менее, отправил режиссера под домашний арест.

Арест Кирилла Серебренникова

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме