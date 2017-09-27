«Вырыпаеву не даем больше. Он же не хочет». Министр культуры пообещал не финансировать проекты режиссера

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал открытое письмо режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева, призвавшего деятелей культуры, осудивших арест Кирилла Серебренникова, прекратить поддерживать власть и «получать дотации министерства культуры».

Мединский, участвовавший в дебатах с писателем Дмитрием Быковым на телеканале «Дождь», с улыбкой заявил: «Пометил себе, что Вырыпаеву не даем, не даем больше. Он же не хочет». Дмитрий Быков иронически отметил: «Как он это переживет?»

По данным из открытых источников, Вырыпаев как минимум за последние три года финансирование Минкультуры на свои проекты не получал.