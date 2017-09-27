В мемориал на месте убийства полковника Буданова бросили бутылку с зажигательной смесью

«Женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью („коктейль Молотова“), после чего произошло возгорание», — рассказал источник. По его словам, мемориал поврежден.

В мемориальную плиту, установленную на месте убийства полковника Юрия Буданова на Комсомольском проспекте в Москве, бросили бутылку с «коктейлем Молотова». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полковник Юрий Буданов, командир гвардейского танкового полка, был арестован в 2000 году по обвинению в изнасиловании и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой во время войны в Чечне. В 2003 году его признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы. Буданов вышел из колонии в январе 2009 года, после того как суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.

10 июня 2011 года Буданов был застрелен на Комсомольском проспекте в Москве. По подозрению в этом преступлении был арестовал уроженец Чечни Юсуп Темерханов. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных.

Мемориальный камень на месте убийства Буданова установили в ноябре 2011 года. На нем написано: «10 июня 2011 года здесь был предательски убит гвардии полковник Юрий Буданов, отдавший жизнь — Родине, честь — никому. Мемориальный камень установлен за счет средств тех, кто чтит и помнит».