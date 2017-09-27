Следователи начали допрашивать всех сотрудников «Гоголь-центра». Допрос займет несколько дней

Сотрудники Следственного комитета приступили к допросам всех штатных сотрудников «Гоголь-центра» по делу «Седьмой студии», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«На следственные действия вызвано несколько десятков человек, поэтому их допрос займет несколько дней. Как правило, беседа длится несколько часов, иногда больше», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователей интересуют детали участия актеров в постановках в рамках проекта «Платформа», в том числе в спектакле «Сон в летнюю дочь», а также условия и исполнение заключенных ими договоров.

Кроме штатных сотрудников «Гоголь-центра», сообщил источник «Интерфакса», следователи намерены допросить «иных лиц, чьи показания, могут представлять значение для расследования дела».

Всего, по данным собеседника агентства, планируется допросить не менее 100 свидетелей. Кроме того, сообщил он, следователи намерены провести несколько экспертиз, в том числе бухгалтерскую, , почерковедческую.