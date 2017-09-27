Следователи начали допрашивать всех сотрудников «Гоголь-центра». Допрос займет несколько дней

Meduza
06:35, 27 сентября 2017

Сотрудники Следственного комитета приступили к допросам всех штатных сотрудников «Гоголь-центра» по делу «Седьмой студии», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«На следственные действия вызвано несколько десятков человек, поэтому их допрос займет несколько дней. Как правило, беседа длится несколько часов, иногда больше», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователей интересуют детали участия актеров в постановках в рамках проекта «Платформа», в том числе в спектакле «Сон в летнюю дочь», а также условия и исполнение заключенных ими договоров.

Кроме штатных сотрудников «Гоголь-центра», сообщил источник «Интерфакса», следователи намерены допросить «иных лиц, чьи показания, могут представлять значение для расследования дела».

Всего, по данным собеседника агентства, планируется допросить не менее 100 свидетелей. Кроме того, сообщил он, следователи намерены провести несколько экспертиз, в том числе бухгалтерскую, фонографическая, почерковедческую.

Ранее сообщалось, что на допрос по делу «Седьмой студии» повестками были вызваны все штатные сотрудники «Гоголь-центра», включая уборщиц.
СК расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия» на постановку спектаклей, в том числе в рамках проекта «Платформа». Фигурантом дела является режиссер Кирилл Серебренников — художественный руководитель «Гоголь-центра» и один из основателей «Седьмой студии».
Следствие, в частности, утверждает, что были похищены средства, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», который якобы не был поставлен. При этом «Сон в летнюю ночь» был показан в рамках проекта «Платформа» и уже несколько лет входит в репертуар «Гоголь-центра».
Фигурантами дела также являются: бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывшая главный бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин. Масляева и Малобродский находятся в СИЗО, Итин и Серебренников — под домашним арестом. По неподтвержденным данным, показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала Нина Масляева. Продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова объявлена в розыск.

Дело "Седьмой студии"

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