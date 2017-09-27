Производитель пылесосов и фенов Dyson занялся созданием электромобиля
Компания Dyson, занимающаяся производством бытовой техники, объявила о разработке электромобиля. Проект анонсировал в твитере основатель компании, Джеймс Дайсон.
James Dyson just announced to @Dyson employees that we’ve begun work on a battery electric vehicle, due to launch in 2020. pic.twitter.com/yUZNvIsYIi— Dyson (@Dyson) September 26, 2017
Dyson, известная своими пылесосами, сушилками для рук и фенами, планирует вложить в разработку электромобиля два миллиарда фунтов стерлингов. Половина этой суммы будет потрачена на создание аккумулятора с твердым электролитом.
Компания Dyson заявила, что ее электромобиль, который планируется представить в 2020 году, будет «принципиально другим», не похожим на уже представленные на рынке модели, включая Tesla.