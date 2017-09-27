Производитель пылесосов и фенов Dyson занялся созданием электромобиля

Компания Dyson заявила, что ее электромобиль, который планируется представить в 2020 году, будет «принципиально другим», не похожим на уже представленные на рынке модели, включая Tesla.

Dyson, известная своими пылесосами, сушилками для рук и фенами, планирует вложить в разработку электромобиля два миллиарда фунтов стерлингов. Половина этой суммы будет потрачена на создание аккумулятора с твердым электролитом.

Dyson в 2015 году приобрела за 90 миллионов долларов стартап Sakti3, специализировавшийся на выпуске батарей с твердым электролитом. По словам главы Dyson, одновременно с Sakti3 собственную разработку аккумулятора с твердым электролитом ведет другое подразделение компании.

Подавляющее большинство электромобилей, которые в настоящий момент представлены на рынке, оснащены литий-ионными аккумуляторами. Аккумуляторы с твердым электролитом, в отличие от литий-ионных, быстрее заряжаются, дольше держат заряд и, как считается, наносят меньше вреда окружающей среде.

В начале 2020-х годов выпустить электромобиль с аккумулятором с твердым электролитом планирует компания Toyota.

По прогнозам экспертов Bloomberg, к 2038 году в мире будет производиться больше электромобилей, чем машин, работающих исключительно на бензине или дизеле.