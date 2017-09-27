Бывший глава СУ-155 арестован по делу о мошенничестве

Арестован бывший генеральный директор одной из крупнейших в России строительных компаний СУ-155 Александр Мещеряков, пишет «Коммерсант». Мещерякова, по данным издания, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы считают Мещерякова причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, на которые СУ-155 не оформила необходимую документацию.

Адвокат Мещерякова подтвердил «Коммерсанту» арест своего подзащитного, указав, что будет оспаривать избранную экс-главе СУ-155 меру пресечения. По данным издания, также с арестом Мещерякова несогласна прокуратура, которая подала апелляцию в Мосгорсуд. Подробности дела, в рамках которого арестован Мещеряков, адвокат раскрывать не стал.

По данным источников издания, уголовное дело связано с проектами СУ-155 в Москве. Квартиры в шести жилых комплексах, строительством которых занималась компания, продавались без оформления необходимой документации, сообщили собеседники газеты. В частности, по их словам, у СУ-155 отсутствовали разрешения на строительство и не было оформлено право собственности за землю.

Официально представители правоохранительных органов дело бывшего главы СУ-155 пока не комментируют.