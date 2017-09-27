Бывший глава СУ-155 арестован по делу о мошенничестве

Коммерсант
05:53, 27 сентября 2017
Надежный источник

Арестован бывший генеральный директор одной из крупнейших в России строительных компаний СУ-155 Александр Мещеряков, пишет «Коммерсант». Мещерякова, по данным издания, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы считают Мещерякова причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, на которые СУ-155 не оформила необходимую документацию.

Адвокат Мещерякова подтвердил «Коммерсанту» арест своего подзащитного, указав, что будет оспаривать избранную экс-главе СУ-155 меру пресечения. По данным издания, также с арестом Мещерякова несогласна прокуратура, которая подала апелляцию в Мосгорсуд. Подробности дела, в рамках которого арестован Мещеряков, адвокат раскрывать не стал.

По данным источников издания, уголовное дело связано с проектами СУ-155 в Москве. Квартиры в шести жилых комплексах, строительством которых занималась компания, продавались без оформления необходимой документации, сообщили собеседники газеты. В частности, по их словам, у СУ-155 отсутствовали разрешения на строительство и не было оформлено право собственности за землю.

Официально представители правоохранительных органов дело бывшего главы СУ-155 пока не комментируют.

Защита считает меру пресечения, избранную своему клиенту, необоснованной, так как обвинение, предъявленное господину Мещерякову, связано с предпринимательской деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает арест бизнесмена невозможным. 

Коммерсант
Александр Мещеряков уже второй раз становится фигурантом уголовного дела. В 2015 году Мещерякова подозревали в неисполнении обязанностей налогового агента. Следствие считало, что он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму в 210,5 миллиона рублей. Дело было закрыто после погашения задолженности.
Группа компаний СУ-155 — один из крупнейших российских строительных холдингов в России. В ее состав входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций в 17 городах России.
В 2015 году банки — кредиторы СУ-155 подали несколько исков о банкротстве компании. Из-за сложного финансового положения СУ-155 банк «Российский капитал» взял на себя обязательство завершить начатые компанией строительные проекты. Затраты на достройку объектов компании в 14 регионах оцениваются в 49 миллиардов рублей.
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