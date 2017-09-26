«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

Московский «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл 1:1 с «Ливерпулем». Оба мяча в матче забили бразильцы — на 23-й минуте за «Спартак» отличился Фернандо со штрафного, а через 10 минут — Коутиньо за «Ливерпуль».

Матч проходил при подавляющем преимуществе «Ливерпуля». Английский клуб имел множество моментов для взятия ворот, но реализовал только один. При этом «Спартак» во втором тайме вынужден был провести три вынужденные замены — из-за травм поле покинули вратарь Артем Ребров, полузащитники Ивелин Попов и Александр Самедов.