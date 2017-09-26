«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

УЕФА
20:46, 26 сентября 2017
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Московский «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл 1:1 с «Ливерпулем». Оба мяча в матче забили бразильцы — на 23-й минуте за «Спартак» отличился Фернандо со штрафного, а через 10 минут — Коутиньо за «Ливерпуль».

Матч проходил при подавляющем преимуществе «Ливерпуля». Английский клуб имел множество моментов для взятия ворот, но реализовал только один. При этом «Спартак» во втором тайме вынужден был провести три вынужденные замены — из-за травм поле покинули вратарь Артем Ребров, полузащитники Ивелин Попов и Александр Самедов.

А вот так это выглядело в прямом эфире

После двух туров у «Ливерпуля» и «Спартака» равное количество очков — по два. Также в этой группе играют «Севилья» и «Марибор»; испанский клуб выиграл во втором туре 2:0, и теперь лидирует в группе с четырьмя очками.
Вечером 27 сентября свой матч в Лиге чемпионов проведет ЦСКА. Армейцы принимают у себя дома «Манчестер Юнайтед».
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