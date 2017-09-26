Россияне стали реже давать взятки врачам

Доля неформальных платежей в общей сумме оплаты услуг врачей в России снизилась за последние четыре года с 71,5% до 48,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

В исследовании говорится, что на снижение этого показателя оказал влияние как кризис, так и тот факт, что россияне чаще стали платить за лечение официально. В 2016 году за услуги в стационарах платили 22,3% пациентов против 18,5% в 2013-м.

В целом авторы исследования сделали вывод, что за последние годы россияне стали реже пользоваться услугами платных клиник — от них отказались 17,3% потребителей. Общий спад расходов на медицину составил с 2013 по 2016 годы 8,3%.