Россияне стали реже давать взятки врачам
Доля неформальных платежей в общей сумме оплаты услуг врачей в России снизилась за последние четыре года с 71,5% до 48,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.
В исследовании говорится, что на снижение этого показателя оказал влияние как кризис, так и тот факт, что россияне чаще стали платить за лечение официально. В 2016 году за услуги в стационарах платили 22,3% пациентов против 18,5% в 2013-м.
В целом авторы исследования сделали вывод, что за последние годы россияне стали реже пользоваться услугами платных клиник — от них отказались 17,3% потребителей. Общий спад расходов на медицину составил с 2013 по 2016 годы 8,3%.
За период кризиса увеличился разрыв в оплате медуслуг мужчинами и женщинами. Среди пациентов женского пола доля плативших сократилась с 12,3% в 2013 году до 10,3% в 2014-м, а к 2016 году она выросла до 13,8%. Среди мужчин доля плативших сократилась с 10,7% в 2013 году до 9,6% в 2016 году. Гендерное различие в спросе на услуги, по мнению авторов исследования, формируют два фактора — госпитализация женщин из-за родов и, возможно, более внимательное отношение к своему здоровью.