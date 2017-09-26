«Коммерсант» узнал о рекордной в истории Минобороны взятке

Коммерсант
05:22, 26 сентября 2017
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Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин арестован по подозрению во взятке в 368 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет о рекордной взятке в истории Минобороны.

Вакулин, делом которого занимается главное военное следственное управление СК России, подозревается в получении взяток за помощь в заключении контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для оборонного ведомства. Кроме того, по версии следствия, полковник брал взятки за оказание «общего покровительства» бизнесменам.

Дело в отношении Вакулина, пишет «Коммерсант», было возбуждено после спецоперации, которую полицейские и сотрудники Следственного комитета провели весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Тогда были получены данные о хищении около 20 миллионов рублей при выполнении контракта, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» в 2015 году.

Один из фигурантов дела о хищениях при госзакупках для Минобороны дал показания против Вакулина, рассказали источники издания, знакомые с ходом расследования.

Дело Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее занимавшийся расследованием хищений, связанных с «Оборонсервисом».

Надо отметить, что до своего задержания полковник Вакулин считался перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру. По некоторым данным, он не так давно перевелся в Москву, а до этого служил в городе Балтийске Калининградской области. Он не раз ездил по стране с различными инспекциями и даже лекциями по вопросам тылового обеспечения войск.

Коммерсант
Средний размер взятки в Москве по коррупционным преступлениям, сообщал в июле глава ГУ МВД по городу, составлял 614 тысяч рублей.
Наиболее известным делом о коррупции в Минобороны является дело «Оборонсервиса», расследование которого началось в 2012 году. Главным фигурантом дела была глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.
На фоне расследования в отставку с поста министра обороны был отправлен Анатолий Сердюков, которого, по данным СМИ, связывают с Евгенией Васильевой близкие отношения. Васильева была приговорена к пяти годам заключения, но вышла на свободу по УДО после месяца в колонии.
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