«Коммерсант» узнал о рекордной в истории Минобороны взятке

Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин арестован по подозрению во взятке в 368 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет о рекордной взятке в истории Минобороны.

Вакулин, делом которого занимается главное военное следственное управление СК России, подозревается в получении взяток за помощь в заключении контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для оборонного ведомства. Кроме того, по версии следствия, полковник брал взятки за оказание «общего покровительства» бизнесменам.

Дело в отношении Вакулина, пишет «Коммерсант», было возбуждено после спецоперации, которую полицейские и сотрудники Следственного комитета провели весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Тогда были получены данные о хищении около 20 миллионов рублей при выполнении контракта, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» в 2015 году.

Один из фигурантов дела о хищениях при госзакупках для Минобороны дал показания против Вакулина, рассказали источники издания, знакомые с ходом расследования.

Дело Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее занимавшийся расследованием хищений, связанных с «Оборонсервисом».