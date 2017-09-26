Герхарда Шредера выдвинули на пост главы совета директоров «Роснефти»
Правительство утвердило кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти».
Внеочередное собрание акционеров «Роснефти», на котором будет избран новый состав совета директоров, намечено на 29 сентября.
В настоящее время совет директоров «Роснефти» возглавляет помощник президента РФ Андрей Белоусов. Он, как ожидается, останется в совете директоров после избрания Шредера.
Основным владельцем «Роснефти» (50%+1 акция) является АО «Роснефтегаз», принадлежащее государству.
О подготовке распоряжения правительства о выдвижении Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти» источники РБК сообщали в начале августа. Позже это подтвердили и источники «Интерфакса».
В настоящий момент в совет директоров «Роснефти» входят девять человек. В совет нового состава, который должен возглавить Шредер, войдут 11 человек.
Герхард Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы. Сейчас он руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет Nord Stream 2. Эти компании занимаются проектом магистрального газопровода «Северный поток» из России в Германию. Он также был членом совета директоров ТНК-BP.
Шредера, как считается, связывают дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным.