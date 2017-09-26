Герхарда Шредера выдвинули на пост главы совета директоров «Роснефти»

В настоящее время совет директоров «Роснефти» возглавляет помощник президента РФ Андрей Белоусов. Он, как ожидается, останется в совете директоров после избрания Шредера.

Внеочередное собрание акционеров «Роснефти», на котором будет избран новый состав совета директоров, намечено на 29 сентября.

Основным владельцем «Роснефти» (50%+1 акция) является АО «Роснефтегаз», принадлежащее государству.

О подготовке распоряжения правительства о выдвижении Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти» источники РБК сообщали в начале августа. Позже это подтвердили и источники «Интерфакса».

В настоящий момент в совет директоров «Роснефти» входят девять человек. В совет нового состава, который должен возглавить Шредер, войдут 11 человек.

Герхард Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы. Сейчас он руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет Nord Stream 2. Эти компании занимаются проектом магистрального газопровода «Северный поток» из России в Германию. Он также был членом совета директоров ТНК-BP.

Шредера, как считается, связывают дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным.