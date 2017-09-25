ЦБ решил закрыть выезд за границу для руководителей и собственников разорившихся банков

Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, заявил источник «Интерфакса». Получить комментарии ЦБ по поводу законопроекта агентству пока не удалось.

Действие законопроекта, по словам собеседника агентства, также распространяется на бенефициаров и менеджмент разорившихся пенсионных фондов и страховых компаний.

Банк России разработал законопроект, вводящий временные ограничения на выезд за рубеж владельцев и руководителей разорившихся кредитных организаций, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

О том, что ЦБ предлагает законодательно ввести запрет на выезд за границу руководителям и владельцам банков, страховых компаний и пенсионных фондов, находящимся под следствием, в октябре 2016 года говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Беглые банкиры, которые бросили банки, вывели активы за рубеж… с этим надо что-то делать», — заявила тогда глава ЦБ (цитата по ТАСС).

За введение досудебного запрета на выезд за рубеж и замораживании активов собственников и членов руководства банков, в отношении которых введены ограничения или ведется расследования, в начале 2016 года выступало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Запрет на выезд за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов предлагал ввести и президент РФ Владимир Путин.

По действующему законодательству, запрет на выезд за границу налагается на граждан РФ, имеющих задолженность по штрафам, алиментам или оплате услуг ЖКХ от 10 тысяч рублей и выше. С 1 октября 2017 года планку долга предполагается поднять до 30 тысяч рублей

За последние несколько недель ЦБ объявил о финансовом оздоровлении двух крупных российских частных банков — «Открытия» и Бинбанка. «Дыра» в капитале Бинбанка предварительно оценивается в 250-350 миллиардов рублей , на спасение «Открытия» и входящих в одну группу с ним банков, по оценке ЦБ, потребуется до 400 миллиардов рублей . Оба банка санируют через Фонд консолидации банковского сектора. Такая схема предполагает, что регулятор получает не менее 75 процентов банка, в отношении которого ведется процедура финансового оздоровления.

Ранее в отношении владельцев и руководителей нескольких разорившихся крупных российских банков, уехавших за границу, в РФ были возбуждены уголовные дела. Так, АСВ в несколько лет судится с бывшим сенатором Сергеем Пугачевым, которого считает причастным к банкротству Межпромбанка. Обвинения в мошенничестве были заочно предъявлены экс-владельцу Банка Москвы Андрею Бородину, а также Георгию Беджамову — совладельцу Внешпромбанка. Интерпол, куда обращалась Россия, разыскивать Бородина и Беджамова, проживающих за границей, отказался.