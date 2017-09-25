Присягу гражданина России разрешат принимать в «местах боевой и трудовой славы»
МВД подготовило проект указа президента «О порядке принесения присяги гражданина РФ». Документ опубликован для общественного обсуждения.
В нем говорится, что иностранец может принимать присягу не только в дипломатических учреждениях и подразделениях МВД, но и «в помещениях иных государственных органов, органов местного самоуправления, , а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства».
На церемонии вступающий в гражданство иностранец должен будет зачитать текст присяги, что подтверждается подписью должностного лица.
В начале лета 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что в стране следует ввести процедуру принятия присяги для иностранцев, которые вступают в гражданство.
Соответствующие изменения в законодательство были внесены Госдумой в июле. Их прописали в законе, который позволяет лишать гражданства тех, кого осудили за преступления террористической направленности.