Правозащитники попросили Путина защитить сайентологов

Коммерсант
07:18, 25 сентября 2017
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Группа правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой попросила президента РФ Владимира Путина защитить сайентологов из Санкт-Петербурга от уголовного преследования.

Речь идет о пяти руководителях Сайентологической церкви Санкт-Петербурга, арестованных по обвинению в незаконном предпринимательстве и экстремизме. 

В Санкт-Петербурге, говорится в открытом письме правозащитников Путину, которое публикует «Коммерсант», «откровенно попирается гарантированная Конституцией свобода выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28 Конституции РФ)». 

Авторы письма подчеркивают, что обращаются к Путину «не за защитой сайентологии», а просят президента РФ «принять меры к защите основ нашего конституционного строя». 

«Вступитесь за своих граждан, которые необоснованно подвергнуты досудебным тюремным страданиям, находятся в изоляции от своих родных и близких. Примите меры к восстановлению режима законности в отношении лиц, которые мирно исповедуют идеи сайентологии в полном соответствии с мировой практикой», — говорится в обращении.

В интервью «Коммерсанту» Людмила Алексеева отметила, что в советское время она защищала право людей на свободу вероисповедания, «но этим приходится заниматься и сейчас». Алексеева предположила, что преследование сайентологов, связано с тем, что «Московская патриархия зачищает духовное пространство».

В апреле 2016 года ФСБ возбудила уголовное дело против руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Затем в деле появились обвинения по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ.
По делу сайентологов Санкт-Петербурга арестованы пять человек — духовный лидер Сайентологической церкви Санкт-Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главный бухгалтер Сахиб Алиев и начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева. Замначальника службы безопасности Констанция Есаулкова находится под домашним арестом.
В России различные структуры, связанные с сайентологами, неоднократно обвинялись в различных нарушениях. Так, в ноябре 2015 года Мосгорсуд запретил Сайентологическую церковь Москвы, указав, в частности, что слово «сайентология» зарегистрировано как товарный знак, что противоречит закону о свободе совести и вероисповедания. Верховный суд это решение подтвердил.

Сайентологи в России

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