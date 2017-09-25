Правозащитники попросили Путина защитить сайентологов

Группа правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой попросила президента РФ Владимира Путина защитить сайентологов из Санкт-Петербурга от уголовного преследования.

Речь идет о пяти руководителях Сайентологической церкви Санкт-Петербурга, арестованных по обвинению в незаконном предпринимательстве и экстремизме.

В Санкт-Петербурге, говорится в открытом письме правозащитников Путину, которое публикует «Коммерсант», «откровенно попирается гарантированная Конституцией свобода выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28 Конституции РФ)».

Авторы письма подчеркивают, что обращаются к Путину «не за защитой сайентологии», а просят президента РФ «принять меры к защите основ нашего конституционного строя».

«Вступитесь за своих граждан, которые необоснованно подвергнуты досудебным тюремным страданиям, находятся в изоляции от своих родных и близких. Примите меры к восстановлению режима законности в отношении лиц, которые мирно исповедуют идеи сайентологии в полном соответствии с мировой практикой», — говорится в обращении.

В интервью «Коммерсанту» Людмила Алексеева отметила, что в советское время она защищала право людей на свободу вероисповедания, «но этим приходится заниматься и сейчас». Алексеева предположила, что преследование сайентологов, связано с тем, что «Московская патриархия зачищает духовное пространство».