Полиция Перми не нашла нарушений в вывеске магазина Германа Стерлигова. Табличка запрещает вход гомосексуалам

Правоохранительные органы Перми провели проверку по обращению местных жителей в связи с содержанием таблички на витрине магазина предпринимателя Германа Стерлигова. Как говорится в решении МВД Перми, табличка «Пидарасам вход запрещен» не нарушает законов, поскольку в ней не содержится нецензурных ругательств.

С запросом о проверке законности размещения такой таблички обращалась жительница Перми Майя Горбунова. В ответе, который она получила из полиции, говорится, что в надписи используется научный термин, означающий гомосексуальность. Сам факт запрета гомосексуалам посещать магазин Стерлигова в полиции никак не прокомментировали.