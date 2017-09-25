Полиция Перми не нашла нарушений в вывеске магазина Германа Стерлигова. Табличка запрещает вход гомосексуалам

Коммерсант
07:12, 25 сентября 2017
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Правоохранительные органы Перми провели проверку по обращению местных жителей в связи с содержанием таблички на витрине магазина предпринимателя Германа Стерлигова. Как говорится в решении МВД Перми, табличка «Пидарасам вход запрещен» не нарушает законов, поскольку в ней не содержится нецензурных ругательств.

С запросом о проверке законности размещения такой таблички обращалась жительница Перми Майя Горбунова. В ответе, который она получила из полиции, говорится, что в надписи используется научный термин, означающий гомосексуальность. Сам факт запрета гомосексуалам посещать магазин Стерлигова в полиции никак не прокомментировали.

Полицейские опросили сотрудников магазина. В постановлении указано, что указанный в табличке термин является научным, обозначает гомосексуальность, и не является бранным словом. На этом основании в возбуждении административного дела отказано.

Коммерсант
Магазины Германа Стерлигова «Хлеб и соль», где продается хлеб стоимостью более 700 рублей за буханку и другие фермерские продукты, работают во многих городах России. На витринах магазинов размещается объявление, запрещающее вход в помещение гомосексуалам.
В Санкт-Петербурге магазин «Хлеб и соль» был закрыт в июне 2017 года после неоднократных жалоб местных жителей в полицию. Стерлигов объяснял закрытие магазина неудачной локацией.
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