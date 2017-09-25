Генпрокуратура назвала регионы с самым высоким уровнем преступности

Генеральная прокуратура РФ опубликовала статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года.

Список регионов, где зафиксировано наибольшее количество преступлений, возглавила Москва (71,9 тысячи преступлений за отчетный период). Второе место по этому показателю занимает Московская область (43,6 тысячи преступлений). Третьим стал Краснодарский край с 33,5 тысячи преступлений.

В десятку регионов с самым высоким уровнем преступности также вошли: Челябинская область, Башкирия, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Замыкает десятку Красноярский край с 25,7 тысячи преступлений за полгода.

В целом по России в первом полугодии 2017 года, по данным Генпрокуратуры, было зафиксировано более 1,03 миллиона преступлений, на 12,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 8 регионах страны, снижение — в 76.

По категориям преступлений наиболее сильно снизилось число преступлений, связанных со взяточничеством, на 27,5%. Причем по статье 290 УК РФ (получение взятки) зафиксировано снижение на 59,9% — c 5027 до 2015 преступлений.

Наибольший рост — на 3,6% — зафиксирован в категории преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.