В Северной Осетии обстреляли КПП. Трое сотрудников полиции ранены

В Северной Осетии произошло нападение на контрольно-пропускной пункт, где дежурили полицейские. В результате три сотрудника полиции получили ранения, рассказали в МВД.

Как уточнили в ведомстве, жизни пострадавших ничего не угрожает. О причинах нападения ничего не сообщается, предполагаемые преступники также пока не задержаны.

По информации источника ТАСС, нападение произошло около поселка Калининский. Нападавших было двое, они открыли огонь из гладкоствольных ружей типа карабина «Сайга».

Обновление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.