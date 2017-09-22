В Коми на шахте произошло задымление. Эвакуированы 263 человека

Интерфакс
09:46, 22 сентября 2017
Надежный источник
Обновление: Все горняки, находившиеся в шахте «Заполярная-2», подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщила пресс-служба АО «Воркутауголь».

На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление, сообщил центр управления кризисными ситуациями МЧС России по республике.

Из-за задымления в рельсовом штреке работа на шахте остановлена.

Под землей в момент происшествия находились 263 человека, их эвакуируют на поверхность.

Все системы жизнеобеспечения шахты, подчеркнули представители МЧС, работают в штатном режиме.

«Заполярная-2» принадлежит АО «Воркутауголь» — крупнейшему в России предприятию по добыче угля. В феврале 2016 году на принадлежащей компании «Воркутауголь» шахте «Северная» произошел выброс метана, вызвавший два взрыва и обрушение породы. Погибли 36 человек, в том числе пятеро спасателей.
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