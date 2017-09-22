В Коми на шахте произошло задымление. Эвакуированы 263 человека

Обновление: Все горняки, находившиеся в шахте «Заполярная-2», подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщила пресс-служба АО «Воркутауголь».

На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление, сообщил центр управления кризисными ситуациями МЧС России по республике.

Из-за задымления в рельсовом штреке работа на шахте остановлена.

Под землей в момент происшествия находились 263 человека, их эвакуируют на поверхность.

Все системы жизнеобеспечения шахты, подчеркнули представители МЧС, работают в штатном режиме.