У Райффайзенбанка произошел сбой на сайте и в приложении

Утром 22 сентября в мобильном приложении и на сайте Райффайзенбанка произошел сбой, который не позволяет ими пользоваться. Об этом РБК рассказали в колл-центре банка.

Отмечается, что проблема возникла в системе авторизации. Устранить неполадки в банке обещали в течение часа.

Устал к пятнице :(



Уже чиним! — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) September 22, 2017

В пресс-службе банка заявили, что проблемы наблюдались только в течение нескольких минут и уже устранены.