У Райффайзенбанка произошел сбой на сайте и в приложении
Утром 22 сентября в мобильном приложении и на сайте Райффайзенбанка произошел сбой, который не позволяет ими пользоваться. Об этом РБК рассказали в колл-центре банка.
Отмечается, что проблема возникла в системе авторизации. Устранить неполадки в банке обещали в течение часа.
Устал к пятнице :(— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) September 22, 2017
Уже чиним!
В пресс-службе банка заявили, что проблемы наблюдались только в течение нескольких минут и уже устранены.
Райффайзенбанк занимает в России 13-е место по активам и 10-е — по вкладам физических лиц.