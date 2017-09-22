У Райффайзенбанка произошел сбой на сайте и в приложении

РБК
07:50, 22 сентября 2017
Надежный источник

Утром 22 сентября в мобильном приложении и на сайте Райффайзенбанка произошел сбой, который не позволяет ими пользоваться. Об этом РБК рассказали в колл-центре банка.

Отмечается, что проблема возникла в системе авторизации. Устранить неполадки в банке обещали в течение часа.

В пресс-службе банка заявили, что проблемы наблюдались только в течение нескольких минут и уже устранены.

Райффайзенбанк занимает в России 13-е место по активам и 10-е — по вкладам физических лиц.
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