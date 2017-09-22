Под Мариуполем загорелся склад боеприпасов

В районе села Новоянисоль рядом с Мариуполем загорелся склад боеприпасов на территории воинской части. «Пожарная служба приехала, но справиться с огнем не может. Взрывы слышны на далеком расстоянии», — рассказали очевидцы местному изданию 0629.

Национальная полиция Украины сообщила, что пожар, по предварительным данным, начался в поле, после чего огонь перекинулся на воинскую часть. Информации о пострадавших нет.

Воинская часть, где начался пожар, расположена в полутора километрах от села Новоянисоль. В нем живут около 450 человек. По данным 0629, планируется их эвакуация. Село находится в 36 километрах от Мариуполя.