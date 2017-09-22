Гендиректор Большого театра объявил дату премьеры «Нуреева» после встречи с Серебренниковым

ТАСС
09:39, 22 сентября 2017
Надежный источник

Большой театр объявил, что премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится 9 и 10 декабря. Об этом рассказал гендиректор театра Владимир Урин, который встретился с Серебренниковым, находящимся под домашним арестом.

Разрешение на встречу, по словам Урина, дал следователь. Серебренников согласился, что сам не может принимать участие в подготовке спектакля из-под домашнего ареста и это может привести к срыву сроков премьеры.

«По линии Кирилла Серебренникова большая часть работы сделана и зафиксирована. Театру на сегодняшний день гораздо важнее завершить работу по хореографической части», — пояснил Урин.

В связи с этим Серебренников разрешил довести спектакль до премьеры хореографу Юрию Посохову, а при необходимости, с разрешения следователя, обращаться к нему за консультациями. «Если же ситуация разрешится и Кирилл Серебренников будет отпущен из-под домашнего ареста, то мы будем рады, если он сам подготовит к выпуску „Нуреева“», — добавил гендиректор Большого театра.

Премьера «Нуреева» была запланирована на 11 июля, но за три дня до этого театр отменил мероприятие. Официально Урин заявил, что спектакль был не готов с технической точки зрения и его поставят не раньше 2018 года. Затем стало известно, что премьера может пройти в декабре 2017 года.
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Серебренников и руководители его театральной компании «Седьмая студия» похитили 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Серебренников свою вину отрицает.

Балет «Нуреев»

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