Депутаты Госдумы решили разобраться в блокчейне и ICO

Госдума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна и рынка криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на заявку на сайте госзакупок.

Победитель конкурса должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций.​

Кроме того, он должен будет дать оценку рисков использования криптовалют и рекомендации по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут такие технологии.

Результаты исследования, следует из документации к госзакупке, в Госдуме намерены использовать для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.

Максимальная цена контракта составит 2,49 миллиона рублей. В данный момент открыт прием заявок для участия в конкурсе.