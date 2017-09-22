Депутаты Госдумы решили разобраться в блокчейне и ICO
Госдума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна и рынка криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на заявку на сайте госзакупок.
Победитель конкурса должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций.
Кроме того, он должен будет дать оценку рисков использования криптовалют и рекомендации по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут такие технологии.
Результаты исследования, следует из документации к госзакупке, в Госдуме намерены использовать для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.
Максимальная цена контракта составит 2,49 миллиона рублей. В данный момент открыт прием заявок для участия в конкурсе.
В закупочной документации к тендеру Госдумы отмечается, что анализ новейших финансовых технологий необходим, чтобы «под воздействием жесткого регулирования не уничтожить распространение перспективных финансовых технологий, избежать появления на их основе пузырей, способных их скомпрометировать».