Украина в проекте резолюции о миротворцах в Донбассе потребовала закрепить «роль России как агрессора»

Коммерсант
05:26, 21 сентября 2017
Требует подтверждения

Проект резолюции о миротворческих силах в Донбассе, подготовленный украинской стороной, содержит формулировки, закрепляющие, с точки зрения Киева, «роль России как агрессора». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российские дипломатические источники.

Речь идет о требовании включить в резолюцию формулировки «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира», пояснили собеседники издания.

Кроме того, украинская сторона настаивает на том, что на развертывание миротворческой миссии должно уйти не менее полугода.

Источники «Коммерсанта» также подчеркнули, что украинский проект резолюции о миротворцах в Донбассе был внесен на рассмотрение Совбеза ООН только после того, как свой проект представила Россия.

В секретариате СБ ООН изданию подтвердили, что ранее украинская сторона никаких проектов резолюций о миротворцах в Донбассе не представляла.

«Этот контрпроект они подготовили только после нашей инициативы, а до этого занимались популизмом», — говорит российский собеседник «Ъ».

Коммерсант
В начале сентября президент России Владимир Путин предложил ввести в Донбасс вооруженных миротворцев ООН. Российский проект резолюции предполагает, что миротворцы будут заниматься исключительно обеспечением безопасности работы миссии ОБСЕ и будут согласовывать свои действия с сепаратистами. Украина и США этот проект, как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, не поддержали.
Украина также предложила Совбезу ООН свой проект резолюции о миротворцах. Украинская сторона предлагает не ограничивать деятельность миротворцев обеспечением безопасности миссии ОБСЕ и не согласовывать их действия с сепаратистами. Также украинский проект резолюции исключает участие российских миротворцев в миссии.

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