Украина в проекте резолюции о миротворцах в Донбассе потребовала закрепить «роль России как агрессора»

Проект резолюции о миротворческих силах в Донбассе, подготовленный украинской стороной, содержит формулировки, закрепляющие, с точки зрения Киева, «роль России как агрессора». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российские дипломатические источники.

Речь идет о требовании включить в резолюцию формулировки «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира», пояснили собеседники издания.

Кроме того, украинская сторона настаивает на том, что на развертывание миротворческой миссии должно уйти не менее полугода.

Источники «Коммерсанта» также подчеркнули, что украинский проект резолюции о миротворцах в Донбассе был внесен на рассмотрение Совбеза ООН только после того, как свой проект представила Россия.

В секретариате СБ ООН изданию подтвердили, что ранее украинская сторона никаких проектов резолюций о миротворцах в Донбассе не представляла.