Под завалами начальной школы в Мехико остаются пять человек. Спасатели не могут до них добраться
Спасатели установили, что под завалами начальной школы в Мехико, разрушившейся после сильного землетрясения, остаются не менее пяти человек. Этот вывод был сделан на основе показаний сканера температуры.
С одной из школьниц удалось установить контакт. Ее заметили во время разбора завалов: спасатели увидели руку девочки под обломком гранита. Освободить ее пока не удалось, также как и найти родителей школьницы. Точных сведений о ее состоянии нет.
Ранее было известно, что из-под завалов школы Энрике Ребсамен на юге Мехико удалось спасти 11 человек. Более 20 погибли.
Школа в Мехико обрушилась после сильного землетрясения, которое произошло 19 сентября. Магнитуда подземных толчков составила 7,1.
По последним данным, в результате землетрясения погибли не менее 230 человек. 52 человека были найдены под завалами домов живыми.
Президент Мексики Энрике Пена Ньето объявил трехдневный траур в память о погибших.