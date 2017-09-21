Под завалами начальной школы в Мехико остаются пять человек. Спасатели не могут до них добраться

Спасатели установили, что под завалами начальной школы в Мехико, разрушившейся после сильного землетрясения, остаются не менее пяти человек. Этот вывод был сделан на основе показаний сканера температуры.

С одной из школьниц удалось установить контакт. Ее заметили во время разбора завалов: спасатели увидели руку девочки под обломком гранита. Освободить ее пока не удалось, также как и найти родителей школьницы. Точных сведений о ее состоянии нет.

Ранее было известно, что из-под завалов школы Энрике Ребсамен на юге Мехико удалось спасти 11 человек. Более 20 погибли.