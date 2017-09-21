Минфин запланировал повышение утилизационного сбора на автомобили. Иномарки подорожают

Минфин заложил в проект бюджета повышение утилизационного сбора на автомобили на 15% c 1 января 2018 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

По расчетам Минфина, увеличение сбора дополнительно принесет федеральному бюджету в 2018 году более 28 миллиардов рублей.

Основная причина планируемого повышения утилизационного сбора — желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО, пояснили изданию сотрудники двух автоконцернов.

«Ведомости» отмечают, что сейчас почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, компенсирующие утилизационный сбор. Увеличение сбора, пишет издание, повлечет за собой рост цен на импортируемые автомобили, у производителей которых нет соглашения о промсборке в России. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему сокращению импорта автомобилей в РФ.

При этом источники «Ведомостей» отмечают, что от повышения утилизационного сбора могут отказаться. Против этой идеи, по их словам, выступает Минэкономразвития, считающее размеры утилизационного сбора необоснованными и не подтвержденными расчетами.