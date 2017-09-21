Арестованы обвиняемые в поджоге машин около офиса адвоката Алексея Учителя. Они признали вину

Медиазона
15:56, 21 сентября 2017
Надежный источник

Судья Хамовнического суда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Александра Баянова и Юрия Калинина, которых обвиняют в поджоге машин у московсокго офиса адвоката Константина Добрынина.

На суде Баянов и Калинин признали вину в поджоге автомобилей. По статье об умышленном поджоге имущества им грозит до пяти лет лишения свободы.

Вместе с Баяновым и Калининым обвинение предъявлено также Денису Манталуцу.

Как рассказал анонимный источник РБК, обнаруженные у задержанных листовки «За „Матильду“ гореть» и видеоролики проверят на экстремизм. После этого дело может быть переквалифицировано на статью о возбуждении ненависти или создании экстремистского сообщества.

Всех трех обвиняемых по делу задержали 20 сентября. Вместе с ними был доставлен на допрос брат Юрия Калинина Александр, возглавляющий организацию «Христианское государство». 21 сентября стало известно, что он также задержан.
Адвокат Добрынин, у офиса которого сожгли машины, представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Поджог он связал с попыткой запретить показ картины, в связи с чем написал заявления в правоохранительные органы.

Что такое «Христианское государство»

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