Арестованы обвиняемые в поджоге машин около офиса адвоката Алексея Учителя. Они признали вину

Судья Хамовнического суда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Александра Баянова и Юрия Калинина, которых обвиняют в поджоге машин у московсокго офиса адвоката Константина Добрынина.

На суде Баянов и Калинин признали вину в поджоге автомобилей. По статье об умышленном поджоге имущества им грозит до пяти лет лишения свободы.

Вместе с Баяновым и Калининым обвинение предъявлено также Денису Манталуцу.

Как рассказал анонимный источник РБК, обнаруженные у задержанных листовки «За „Матильду“ гореть» и видеоролики проверят на экстремизм. После этого дело может быть переквалифицировано на статью о возбуждении ненависти или создании экстремистского сообщества.