Арестованы обвиняемые в поджоге машин около офиса адвоката Алексея Учителя. Они признали вину
Судья Хамовнического суда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Александра Баянова и Юрия Калинина, которых обвиняют в поджоге машин у московсокго офиса адвоката Константина Добрынина.
На суде Баянов и Калинин признали вину в поджоге автомобилей. По статье об умышленном поджоге имущества им грозит до пяти лет лишения свободы.
Вместе с Баяновым и Калининым обвинение предъявлено также Денису Манталуцу.
Как рассказал анонимный источник РБК, обнаруженные у задержанных листовки «За „Матильду“ гореть» и видеоролики проверят на экстремизм. После этого дело может быть переквалифицировано на статью о возбуждении ненависти или создании экстремистского сообщества.
Всех трех обвиняемых по делу задержали 20 сентября. Вместе с ними был доставлен на допрос брат Юрия Калинина Александр, возглавляющий организацию «Христианское государство». 21 сентября стало известно, что он также задержан.
Адвокат Добрынин, у офиса которого сожгли машины, представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Поджог он связал с попыткой запретить показ картины, в связи с чем написал заявления в правоохранительные органы.