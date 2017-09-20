Присяжные признали виновными членов банды, убивавшей водителей на Ставрополье и в Ростовской области

ТАСС
13:45, 20 сентября 2017
Надежный источник

Коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела об убийстве водителей в Ставропольском крае и Ростовской области, в том числе командира нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова и членов его семьи. Вердикт присяжных был оглашен в Ростовском областном суде.

Обвиняемыми по делу проходят Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория, а также супруги Сергей и Анастасия Синельники.

По данным следствия, банда, которой руководил сожитель Инессы Тарвердиевой Роман Подкопаев, в 2007–2013 годах убила на территории Ставропольского края и Ростовской области десять человек, нападая на автомобили.

Их жертвами, в числе прочих, стал командир нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, его жена и двое детей. Их тела 8 июля 2009 года были обнаружены в автомобиле на обочине автотрассе М-4 «Дон» в 15 километрах от Ростова-на-Дону.

Присяжные признали доказанной вину всех четверых подсудимых в десяти убийствах, сообщает «Интерфакс», указав, что Анастасия Синельник заслуживает снисхождения по двум эпизодам.

«Да, виновны», — огласил решение старшина присяжных.

ТАСС
Роман Подкопаев в сентябре 2013 году оказал сопротивление при попытке задержания, начав стрелять по полицейским, ответным огнем он был убит. Остальные члены банды были задержаны.
В материалах дела говорилось, что Сергей Синельник, работавший инспектором ГИБДД, указывал места и жертв предполагаемых преступлений, помогал скрывать следы и уезжать с мест преступлений, а также сбывать похищенное.
Издание DonDay сообщало, что члены банды подозревались в убийстве 30 человек. Обвинения им были предъявлены в 10 убийствах.
Свою вину фигуранты дела признали частично. Так, Сергей Синельник, как сообщалось, признал вину и дал показания против других фигурантов дела.
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