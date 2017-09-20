Правительство обязало госкомпании отчитаться об офшорных схемах владения активами, чтобы повысить налоговые платежи

Правительство разослало в госкомпании директиву с требованием отчитаться о российской собственности, которой они владеют через иностранные компании. Документ был утвержден первым вице-премьером Игорем Шуваловым 25 августа, пишет РБК со ссылкой на текст директивы.

Свои отчеты компании должны представить течение 30 дней. Источник издания в Минэкономразвития утверждает, что затем правительство решит, «как можно повысить налоговые платежи компаний в бюджет». Госкомпании также должны будут в каждом случае обосновать необходимость использования зарубежных «дочек».

Опрошенные РБК юристы также предположили, что директива может быть связана с предстоящим в 2018 году запуском системы обмена налоговой информацией. В результате иностранные налоговые органы могут получить «нежелательную для российских властей информацию», заметил старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей​ Еремин.

Некоторые компании («Ростелеком», «Транснефть» и другие) уже включили вопрос о раскрытии зарубежных «дочек» в повестку заседаний совета директоров. В РЖД рассказали, что обратились в Минэкономразвития за разъяснениями.