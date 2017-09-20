«Нафтогаз» потребовал от России пять миллиардов долларов за активы в Крыму

РИА Новости
06:48, 20 сентября 2017
Надежный источник

«Нафтогаз» подал в иск к России в суд в Гааге, потребовав пять миллиардов долларов за потерянные в Крыму активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской компании.

Соответчиками по иску, направленному в трибунал, сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге, заявленные шесть компаний, входящих в «Нафтогаз» — ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», ОАО «Укртрансгаз», ГП «Ликво», ОАО «Укргаздобыча», ОАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины».

«Нафтогаза» на процессе будет представлять компания Covington & Burling LLP, которая ранее занималась защитой интересов акционеров и инвесторов «ЮКОСа», сообщает ТАСС.

Украинская компания ожидает, что решение по иску суд в Гааге вынесет до конца 2018 года.

После присоединения Крыма к РФ весной 2014 года активы украинских компаний, включая «Нафтогаз», перешли к российской стороне.
«Нафтогаз» впервые объявил о намерении взыскать с России компенсацию за потерянные в Крыму активы в начале 2016 года.
В международные суды из-за крымских активов обращались и другие украинские компании. Так, в августе 2016 года украинский государственный Ощадбанк направил в Международный арбитраж иск против России в связи с утратой активов в Крыму, оценив свои потери более чем в миллиард долларов.
Решения по искам украинских компаний о компенсациях за крымские активы пока не вынесены.
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