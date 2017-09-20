«Нафтогаз» потребовал от России пять миллиардов долларов за активы в Крыму

«Нафтогаз» подал в иск к России в суд в Гааге, потребовав пять миллиардов долларов за потерянные в Крыму активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской компании.

Соответчиками по иску, направленному в трибунал, сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге, заявленные шесть компаний, входящих в «Нафтогаз» — ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз», ОАО «Укртрансгаз», ГП «Ликво», ОАО «Укргаздобыча», ОАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины».

«Нафтогаза» на процессе будет представлять компания Covington & Burling LLP, которая ранее занималась защитой интересов акционеров и инвесторов «ЮКОСа», сообщает ТАСС.

Украинская компания ожидает, что решение по иску суд в Гааге вынесет до конца 2018 года.