МВД: задержанный назвал инсценировкой нападение на Николая Ляскина

Мужчина, подозреваемый в нападении на главу московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, заявил, что тот заплатил ему за инсценировку. Об этом сообщает московское управление МВД.

Как пояснил подозреваемый, он узнал о кампании Навального в интернете, приехал в Москву и познакомился с Ляскиным в штабе. Там глава штаба якобы предложил ему 150 тысяч рублей за инсценировку нападения на двоих человек, включая самого Ляскина, и передал 10 тысяч рублей задатка.

На мужчину, имя которого не называется, завели уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Ранее сообщалось, что это 36-летний уроженец Ленинградской области. По данным РБК, его зовут Алексей Щербаков, мужчину трижды судили за грабежи и разбои.

Ляскин в разговоре с «Дождем» назвал слова задержанного «полным бредом».