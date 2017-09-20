МВД: задержанный назвал инсценировкой нападение на Николая Ляскина

МВД России
10:17, 20 сентября 2017
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Мужчина, подозреваемый в нападении на главу московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, заявил, что тот заплатил ему за инсценировку. Об этом сообщает московское управление МВД.

Как пояснил подозреваемый, он узнал о кампании Навального в интернете, приехал в Москву и познакомился с Ляскиным в штабе. Там глава штаба якобы предложил ему 150 тысяч рублей за инсценировку нападения на двоих человек, включая самого Ляскина, и передал 10 тысяч рублей задатка.

На мужчину, имя которого не называется, завели уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Ранее сообщалось, что это 36-летний уроженец Ленинградской области. По данным РБК, его зовут Алексей Щербаков, мужчину трижды судили за грабежи и разбои.

Ляскин в разговоре с «Дождем» назвал слова задержанного «полным бредом».

На Ляскина напали около московского штаба 15 сентября. Его ударили сзади по голове и плечу металлической трубой, обернутой газетой. Ляскину диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Нападение на Николая Ляскина

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