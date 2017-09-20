Командующий ВДВ Андрей Сердюков попал в аварию в Заполярье

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и сопровождавшие его офицеры попали в аварию в Кольском районе Мурманской области.

Авария произошла 15 сентября. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил о происшествии вечером 19 сентября.

Жуткая авария командующий ВДВ REPORTER

Как объявила пресс-служба Минобороны, водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в микроавтобус, где находился Сердюков, шедший в составе автоколонны. Командующий ВДВ и еще несколько человек получили травмы и были доставлены в ближайший военный госпиталь.

Состояние здоровья Сердюкова врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили в Минобороны, не став уточнять другие подробности произошедшего.

РБК в свою очередь сообщает со ссылкой на документы о ДТП, поступившие в распоряжение редакции, что водитель автомобиля Chevrolet Lanos, столкнувшегося с микроавтобусом с военными, погиб. Еще одна пассажирка этой машины получила травмы средней тяжести, ее госпитализировали в Мурманскую областную клиническую больницу.

В документах, с которыми ознакомилось РБК, также говорится, что в результате аварии кроме Сердюкова пострадали: заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев.

У Сердюкова, доставленного в Североморск в нейрохирургическое отделение, ушибы и переломы, следует из документов.

Микроавтобусом, по данным РБК, управлял водитель из числа гражданского персонала Минобороны. В списке пострадавших в ДТП он не значится.