29 человек отравились при выбросе сероводорода из нефтяной скважины в Оренбургской области

В селе Самородово Оренбургской области произошла разгерметизация законсервированной нефтяной скважины. Как сообщает издание Orenday, при выбросе сероводорода 29 человек получили отравление. 25 пострадавших — дети в возрасте от четырех до 12 лет.

В министерстве здравоохранения Оренбургской области сообщили, что 18 человек были госпитализированы.

ТАСС сообщает, что скважина принадлежит компании «Газпромнефть-Оренбург». По данным агентства, замеры лаборатории Роспотребнадзора показали, что уровень предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе был превышен в шесть раз.

В МЧС рассказали, что разгерметизация скважины произошла во время строительных работ. По утверждению министерства, утечку оперативно устранили.