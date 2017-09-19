Шведская группа Nordea начала искать покупателя на свой российский бизнес

Ведомости
05:50, 19 сентября 2017
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Шведская группа Nordea активизировала переговоры с инвесторами, которые хотели бы купить ее российский бизнес — «Нордеа банк». Переговоры, как рассказали источники «Ведомостей», ведутся с начала 2017 года.

Помимо прочих сделку предлагали Локо-банку и Совкомбанку, который в январе уже купил розничный портфель «Нордеа» на 16 миллиардов рублей. Корпоративный кредитный портфель «Нордеа», по данным на 1 августа, составлял 116,3 миллиарда рублей.

Официально представители группы Nordea отказались комментировать слухи о закрытии российского бизнеса. Совкомбанк заявил, что не ведет переговоров, а Локо-банк заметил, что участвовал в качестве претендента на покупку активов во многих сделках.

«Нордеа банк», по состоянию на сентябрь, занимает 43-е место в России по размеру активов — почти 200 миллиардов рублей. Шведская группа создала свой российский банк на основе Оргрэсбанка, купленного ими в 2006 году
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