Путин приедет в «Яндекс» на 20-летие компании. Ему покажут беспилотный автомобиль

«Яндекс» покажет президенту России Владимиру Путину прототип беспилотного автомобиля. Презентация для Путина состоится 21 сентября, когда он приедет в штаб-квартиру поисковика, чтобы поздравить компанию с 20-летием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Первым о намерении Путина приехать в «Яндекс» 14 сентября сообщил телеканал «Дождь». По данным телеканала, президент собирается осмотреть офис и пообщаться с сотрудниками.