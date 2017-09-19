Путин приедет в «Яндекс» на 20-летие компании. Ему покажут беспилотный автомобиль
«Яндекс» покажет президенту России Владимиру Путину прототип беспилотного автомобиля. Презентация для Путина состоится 21 сентября, когда он приедет в штаб-квартиру поисковика, чтобы поздравить компанию с 20-летием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Первым о намерении Путина приехать в «Яндекс» 14 сентября сообщил телеканал «Дождь». По данным телеканала, президент собирается осмотреть офис и пообщаться с сотрудниками.
«Яндексу» 23 сентября исполнится 20 лет. Поисковик был представлен в 1997 году.
Президент России Владимир Путин в 2014 году заявлял, что «Яндекс» подвергался влиянию со стороны западных инвесторов. «Когда они только начинали работу, их тоже поддавили: должно быть столько-то американцев у них, столько-то европейцев, и они вынуждены были с этим соглашаться», — говорил он.
Путина также не устраивало, что сервис «Яндекс.Новости» читают миллионы людей, при этом он не имеет регистрации СМИ и не несет соответствующей ответственности. Впоследствии из этого сервиса — по закону о новостных агрегаторах — убрали издания, не имеющие регистрации СМИ.
«Яндекс» ведет разработку беспилотного автомобиля с 2016 года. В мае 2017 года компания показала видео с прототипом машины. По словам Владимира Путина, та страна, которая добьется наибольших успехов в области искусственного интеллекта, станет властелином мира.